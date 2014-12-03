4日の国内・海外経済指標と行事予定

(１２月４日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 追加上場 ネクステージ が名証１部に（既上場は東証１部） 0850 対外及び対内契約売買等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 佐藤日銀審議委員が高知で講演（財務省） 1030 流動性供給入札（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1400 佐藤日銀委員が高知で会見 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月３日（水） ◇指標 00:30 豪ＧＤＰ（連邦統計局） Q3 01:00 中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Nov 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） Nov 06:45 スイス：ＧＤＰ Q3 08:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Nov 08:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 08:55 独総合ＰＭＩ改定値 Nov 08:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Nov 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Oct 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Nov 13:30 米労働生産性・単位労働コスト改定値 Q3 14:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 15:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Nov ◇イベント 15:00 カナダ：中銀金利発表 15:00 米下院エネルギー・商業委員会でタカタ製エアバッグ問題めぐる公聴会 17:30 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 19:00 米地区連銀経済報告 19:30 ブレイナード米ＦＲＢ理事が対話形式の講演会に参加 フラジル：中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（４日まで） 英秋季財政報告 １２月４日（木） ◇指標 00:30 豪小売売上高（連邦統計局） Oct 00:30 豪貿易収支（連邦統計局） Oct 12:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Nov 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e ◇イベント 00:30 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Dec 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合であいさつ 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 18:15 ブレイナード米ＦＲＢ理事講演