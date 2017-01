アジア通貨動向（3日）＝ドル高背景に下落、リンギ5年ぶり安値

[シンガポール 3日 ロイター] - アジア通貨市場は総じて下落している。米経 済見通しが改善したことから米国債利回りが上昇し、ドルが対円で7年ぶり高値を更新し たことが背景。 マレーシアリンギ は一時0.5%下落して1ドル=3.4420リンギと、 2010年2月以来約5年ぶりの安値をつけた。原油価格は反発したものの、石油の純輸 出国である同国に原油安が及ぼす影響への懸念は依然根強い。 市場筋によると、リンギの下落を食い止めるため中央銀行が介入したとみられ、リン ギはその後、下げ幅を縮小した。 インドネシアルピア は国内企業のドル需要を背景に、1ドル=1万2298 ルピアと、世界的な金融危機の最中だった2008年12月以来の安値をつけた。 韓国ウォン は円の下落に追随。円安を受けて韓国当局がウォンの対円相場 上昇の抑制に動くとの警戒感が高まった。 ウォンの対ドル相場は、安値水準で輸出業者の決済需要が高まり、下げ渋った。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査部門責任者、Jeong My-young氏は「ドル の上昇トレンドが続くとの見方が広がっているため、アジア通貨は引き続き軟調な展開と なるだろう。若干の利食い売りが出る可能性もあるが、米経済指標が失望を誘う内容にな ったり、他国の経済に改善の兆しが見られたりしない限り、ドル高トレンドを変えるのは 難しい」と指摘した。 *0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.21 119.21 +0.00 Sing dlr 1.3104 1.3115 +0.08 Taiwan dlr 31.118 31.106 -0.04 Korean won 1113.10 1106.80 -0.57 Baht 32.91 32.87 -0.12 Peso 44.75 44.74 -0.02 Rupiah 12293.00 12267.00 -0.21 Rupee 61.93 61.88 -0.07 Ringgit 3.4390 3.4240 -0.44 Yuan 6.1500 6.1503 +0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.21 105.28 -11.69 Sing dlr 1.3104 1.2632 -3.60 Taiwan dlr 31.118 29.950 -3.75 Korean won 1113.10 1055.40 -5.18 Baht 32.91 32.86 -0.15 Peso 44.75 44.40 -0.78 Rupiah 12293.00 12160.00 -1.08 Rupee 61.93 61.80 -0.20 Ringgit 3.4390 3.2755 -4.75 Yuan 6.1500 6.0539 -1.56