5日の国内・海外経済指標と行事予定

(５日現在) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 ピー・シー・エー 東証２部から 東証１部指定 エスアールジータカミヤ 東証２部から 市場変更 トレジャー・ファクトリー が東証１部に マザーズから 市場変更 ジーテクト が東証１部に ジャスダックから 閣議はとりやめ - 0850 外貨準備等の状況(11月末) - 1400 10月景気動向指数（内閣府） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月４日（木） ◇指標 00:30 豪小売売上高（連邦統計局） Oct 00:30 豪貿易収支（連邦統計局） Oct 12:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Nov 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e ●海外分● ◇イベント 00:30 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 09:00 ロシア大統領年次教書演説 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Dec 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合であいさつ 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 18:15 ブレイナード米ＦＲＢ理事講演 １２月５日（金） ◇指標 07:00 独鉱工業受注（経済技術省） Oct 10:00 ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） Q3 13:30 米貿易収支（商務省） Oct 13:30 米雇用統計（労働省） Nov 15:00 米製造業新規受注（商務省） Oct 15:00 米耐久財受注改定値（商務省） Oct 20:00 米消費者信用残高（ＦＲＢ） Oct ●海外分● ◇イベント 13:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 19:45 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がＩＭＦの会合であいさつ ◇休場 タイ