アジア通貨動向（4日）＝ウォン主導で大半が下落、ルピアは6年ぶり安値

[シンガポール 4日 ロイター] - アジア通貨市場は大半が下落している。ドル 指数 が2009年3月以来の高値付近となっていることが背景。円が対ドルで1ド ル=120円の大台に迫る中、ウォンが下げを主導している。 対円でのウォン高抑制に外為当局が介入するとの警戒感が広がり、ウォン は対ドルで下落。 対円ではウォンは1円=9.2872ウォンと、2008年8月以来の高値となった 。両国は自動車などの幅広い製品の輸出で競合関係にある。 インドネシアルピア は対ドルで6年ぶり安値を付けた。国内企業のドル需要 が背景。議会第2党ゴルカル党のアブリザル・バクリー氏が党首として再選され、ジョコ ・ウィドド大統領率いる少数派の連立政権に同党が加わるとの期待が後退した。 この日は欧州中央銀行(ECB)の理事会が行われる。東部証券(ソウル)の通貨・ 債券アナリストは、ECBが追加緩和の可能性を示唆すれば、ドル高が一段と進み、アジ ア通貨が下落すると指摘。ECBのハト派色が薄ければユーロが持ち直し、アジア通貨が 追随する可能性もあるが、その流れも長くは続かないと述べた。 *0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.93 119.79 -0.12 Sing dlr 1.3142 1.3122 -0.15 Taiwan dlr 31.139 31.167 +0.09 Korean won 1116.80 1112.90 -0.35 Baht 32.89 32.86 -0.08 Peso 44.67 44.68 +0.02 Rupiah 12315.00 12297.00 -0.15 Rupee 61.91 61.91 -0.01 Ringgit 3.4470 3.4435 -0.10 Yuan 6.1498 6.1500 +0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.93 105.28 -12.22 Sing dlr 1.3142 1.2632 -3.88 Taiwan dlr 31.139 29.950 -3.82 Korean won 1116.80 1055.40 -5.50 Baht 32.89 32.86 -0.08 Peso 44.67 44.40 -0.62 Rupiah 12315.00 12160.00 -1.26 Rupee 61.91 61.80 -0.18 Ringgit 3.4470 3.2755 -4.98 Yuan 6.1498 6.0539 -1.56