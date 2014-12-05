8日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 日本：12月ロイター短観 - 0850 ７─９月期GDP２次速報（内閣府） - 0850 日本 １１月貸出・預金動向（日銀） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(１１月中:指定報告機関ベース) - 0850 日本：１０月国際収支 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1400 日本：11月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 1530 日本:経団連会長会見 - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月５日（金） ◇指標 07:00 独鉱工業受注（経済技術省） Oct 10:00 ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） Q3 13:30 米貿易収支（商務省） Oct 13:30 米雇用統計（労働省） Nov 15:00 米製造業新規受注（商務省） Oct 15:00 米耐久財受注改定値（商務省） Oct 20:00 米消費者信用残高（ＦＲＢ） Oct ●海外分● ◇イベント 13:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 19:45 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がＩＭＦの会合であいさつ ◇休場 タイ １２月６日（土） ●海外分● ★社内向け★ South Africa's President Zuma visits China from Dec 3-6 １２月７日（日） ●海外分● ★社内向け★ １２月８日（月） ◇指標 02:00 中国貿易統計 Nov 07:00 独鉱工業生産（経済技術省） Oct ●海外分● ◇イベント 13:30 米労働市場情勢指数（ＦＲＢ） 17:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 ユーロ圏財務相会合