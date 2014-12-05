［５日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Monday, 08 December, 2014------------------------------ Time Unknown 日本：11月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 0830 日本：12月ロイター短観 - 0850 ７─９月期GDP２次速報（内閣府） - 0850 日本 １１月貸出・預金動向（日銀） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(１１月中:指定報告機関ベース) - 0850 日本：１０月国際収支 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1530 日本:経団連会長会見 - ●海外分● ◇イベント 13:30 米労働市場情勢指数（ＦＲＢ） 17:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 ユーロ圏財務相会合 Tuesday, 09 December, 2014------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0830 日本：12月ロイター企業調査 - 0850 日本 １１月マネーストック - 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：５年利付国債（１２月債)の発行予定額等 - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1500 日本：11月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 -
●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省３年債入札
Wednesday, 10 December, 2014------------------------------ 0850 日本：10─12月法人企業景気予測調査 - 0850 日本：１１月企業物価指数（日銀） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1400 日本：11月消費動向調査(内閣府） -
●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 20:00 ＮＺ中銀金融政策発表（現地時間１１日）
◇休場 タイ
Thursday, 11 December, 2014------------------------------ 0850 日本：10月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：10月機械受注（内閣府） （ロイター予測：前月比-1.9％） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：２０年利付国債（１２月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 -
●海外分● ◇イベント （日本時間午前５時）ＮＺ中銀金融政策発表 08:30 スイス：中銀金利発表 13:00 ドラギＥＣＢ総裁がイタリア議会委員会で演説 16:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 ＥＣＢが第２回ＴＬＴＲＯ実施 フィリピン：中銀金利発表 韓国：中銀金利発表 Dec インドネシア：中銀金利発表 Dec 米資金循環統計 米暫定予算の期限
Friday, 12 December, 2014------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本 １１月企業物価指数＝日銀 - 1330 日本：10月鉱工業生産確報（経産省） -
●海外分● ◇イベント 05:30 中国１─１１月不動産投資（国家統計局） ◇休場 メキシコ
◇決算予定 PETROBRAS 3RD QTR EARNINGS DEC. 12
Monday, 15 December, 2014------------------------------ 0850 日本 １２月日銀短観 - １２月日銀短観
Tuesday, 16 December, 2014------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本 １２月日銀短観物価見通し -
●海外分● ◇イベント 00:15 デベル豪中銀総裁補が講演 00:30 豪中銀理事会議事録 ◇休場 南アフリカ
Wednesday, 17 December, 2014------------------------------ 0850 日本：１１月貿易統計（財務省） - Thursday, 18 December, 2014------------------------------ All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 - 0850 日本：７─９月期資金循環統計（日銀） -
●海外分● ◇イベント 19:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 19:30 米ＦＲＢ議長が会見
◇決算予定 Q2 2015 FedEx Q2 2015 Oracle Corp Thursday, 18 December, 2014------------------------------
●海外分● ◇イベント 16:00 米財務省２年・５年・７年・変動利付２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 台湾：中銀金利発表 Q3
Friday, 19 December, 2014------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 -
●海外分● ◇イベント 15:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ
Monday, 22 December, 2014------------------------------ 1500 日本：ニトリホールディングス 3―１１月期決算 -
●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省２年債入札
Tuesday, 23 December, 2014------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省５年・変動利付２年債入札
Wednesday, 24 December, 2014------------------------------
●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札
Thursday, 25 December, 2014------------------------------ 1400 日本：11月住宅着工戸数（国交省） - Friday, 26 December, 2014------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0830 日本：11月有効求人倍率（厚生労働省） - 0830 日本：11月労働力調査・完全失業率（総務省） - 0830 日本：11月家計調査・実質消費支出（総務省） - 0850 日本：11月商業販売統計（経産省） - 0850 日本：11月鉱工業生産速報（経産省） - 1600 日本：高島屋 ３―１１月期決算 -
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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