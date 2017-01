指標予測＝10月機械受注-2.4％、反動で5カ月ぶり減少　基調底堅い

[東京 5日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、1 0月の機械受注(船舶・電力を除く民需)の予測中央値は前月比2.4%減となり、5カ 月ぶりの減少が予想されている。設備投資が持ち直しに転じ、緩やかな回復は続いている が、6月以降、増加が続いてきただけに一服感が出るとみられている。 減少を予測する調査機関からは 「新型スマートフォン需要の一服に加えて、前月ま での増加基調の反動から、製造業を中心にやや弱めの受注額となる見込み。もっとも、企 業の投資環境は引き続き良好」(日本総研)といった声が聞かれ、反動減を予測しながら も基調は上向きとの見方が大勢。「円安で収益が改善している大企業・製造業を中心に設 備投資意欲は底堅い」(信金中金)との見方もある。 増加を予測する調査機関が数社あり、「国内需要の足踏みを反映して一部に弱さがあ る一方、輸出数量が増加基調となるなど、明るい材料も散見されつつある」(農林中金総 研)として、輸出回復が寄与するとの見通しも聞かれる。 <機械受注(船舶・電力除く民需)、%> 前月比 前年比 中央値 -2.4 -0.3 最大値 +2.1 +5.1 最小値 -4.1 -6.1 ―――――――――――――――――――――――――――――――― Bank of America 2.1 5.1 Barclays Secs JP -3.8 -1.7 BNP Parbs GB -1.0 1.1 Citigroup -2.0 -2.3 Dai-ichi Life -2.6 -1.2 Daiwa IR -3.4 -1.5 Informa Global -2.2 -0.1 Japan Rch Inst -4.1 -1.1 JPMorgan -3.0 -1.0 Mitsub UFJ MS -3.9 -1.0 Mizuho RI -1.0 0.6 MizuhoSecurities -3.6 -6.1 Monex -3.0 -0.3 MRI -4.1 -2.1 MURC -3.3 -0.3 NLI Research -0.6 1.7 Nomura Co 1.1 3.3 Norinchukin 2.1 0.6 Royal Bk of Scot -1.0 0.5 SCB Rch Inst -3.8 -1.9 SMBC Nikko Sec -1.1 2.0 Sumitomo Asset 0.5 2.6