中国・香港株式市場・前場＝中国株は利食い売りで反落、香港続伸

［上海 ５日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 2881.2750 18.1814安 4314.7億元（上海Ａ株） 寄り付き 2926.5731 27.1167高 前営業日終値 2899.4564 119.9311高 5086.8億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 24007.69 175.13高 798.1億香港ドル 寄り付き 23907.78 75.22高 前営業日終値 23832.56 403.94高 1174.8億香港ドル 中国株式市場は反落して前場を終えた。同国の追加緩和観測を受けて大きく上昇した 不動産株を中心に利食い売りが出た。ただ、証券株の上昇が相場全体を下支えし、主要指 数は週ベースでは年初来最も良好なパフォーマンスとなる可能性がある。 上海総合指数 前場終値は１８．１８１４ポイント（０．６３％）安の２８８ １．２７５０。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は１９．３７４ポイン ト（０．６２％）安の３０８４．９７７。 両指数は利食い売りに押されるまでは２％超上昇していた。 香港株式市場は金融株主導で続伸して前場を終了。海外資金の流入に支援された。 ハンセン指数 は１７５．１３ポイント（０．７３％）高の２万４００７．６９ 。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は１３０．３６ポイント（１．１４％ ）高の１万１６１１．３９。