アジア通貨動向（5日）＝上昇、マレーシアリンギは5年ぶり低水準

[シンガポール 5日 ロイター] - アジア通貨市場は大半が上昇している。この 日発表の米雇用統計が弱い数字となるとの観測を背景に、アジア通貨を買い戻す動きが広 がっている。一方、マレーシアリンギは、貿易統計がさえない数字となったことから5年 ぶり低水準をつけた。 マレーシアリンギ は対ドルで一時0.7%下落し、2009年10月以来の 低水準を記録した。 この日発表されたマレーシアの10月の輸出は、前年比3.1%減となった。中国、 米国、日本向けの輸出が低調だったほか、 石油製品やヤシ油の輸出が減少し、2013 年6月以来初めて前年比マイナスとなった。 フィリピンペソ は対ドルで10週間ぶり高値をつけた。 韓国ウォン は海外ファンド勢や国内輸出業者の需要で上昇した。 米雇用統計が予想以上に強い数字となれば、アジア通貨の下押し圧力となるとみられ る。ただ、このところのアジア通貨安は行き過ぎで、今後反発が見込まれると指摘するア ナリストもいる。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.04 119.78 -0.22 Sing dlr 1.3152 1.3125 -0.21 Taiwan dlr 31.101 31.197 +0.31 Korean won 1114.20 1115.20 +0.09 Baht 32.87 32.89 +0.07 Peso 44.50 44.64 +0.33 Rupiah 12300.00 12305.00 +0.04 Rupee 61.85 61.93 +0.13 Ringgit 3.4650 3.4460 -0.55 Yuan 6.1537 6.1546 +0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.04 105.28 -12.30 Sing dlr 1.3152 1.2632 -3.95 Taiwan dlr 31.101 29.950 -3.70 Korean won 1114.20 1055.40 -5.28 Baht 32.87 32.86 -0.02 Peso 44.50 44.40 -0.22 Rupiah 12300.00 12160.00 -1.14 Rupee 61.85 61.80 -0.07 Ringgit 3.4650 3.2755 -5.47 Yuan 6.1537 6.0539 -1.62