米10年債先物への売り越しが1年ぶり高水準＝ＣＦＴＣデータ

[5日 ロイター] - 米商品先物取引委員会(CFTC)が発表したデータによる と、10年国債先物への非商業(投機)部門の売り越し規模が、12月2日までの週はほ ぼ1年ぶり高水準となった。 ネットでのショートは16万2524枚となり、前週の7万5327枚から拡大、2 013年12月終盤の17万3674枚以来の水準となった。 ユーロドル先物の売り越しも1カ月ぶりの高水準となった。 U.S. 2-year T-notes (Contracts of $200,000) 02Dec2014 Prior week week Long 292,802 318,171 Short 340,840 342,438 Net -48,038 -24,267 U.S. 5-year T-notes (Contracts of $100,000) 02Dec2014 Prior week week Long 288,014 305,549 Short 305,634 290,952 Net -17,620 14,597 U.S. 10-year T-notes (Contracts of $100,000) 02Dec2014 Prior week week Long 344,423 386,471 Short 506,947 461,798 Net -162,524 -75,327 U.S. T-bonds (Contracts of $100,000) 02Dec2014 Prior week week Long 121,589 121,202 Short 97,453 84,336 Net 24,136 36,866 U.S. Ultra T-bonds (Contracts of $100,000) 02Dec2014 Prior week week Long 67,986 60,614 Short 54,785 46,794 Net 13,201 13,820 Eurodollar (Contracts of $1,000,000) 02Dec2014 Prior week week Long 1,623,683 1,693,910 Short 2,339,264 2,202,956 Net -715,581 -509,046