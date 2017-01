アジア通貨動向（8日）＝下落、リンギとルピアは2008─09年以来の低水準

[シンガポール 8日 ロイター] - アジア通貨市場は大半が下落。マレーシアリ ンギとインドネシアルピアは2008─09年の世界金融危機以来の低水準となった。1 1月米雇用統計の内容が市場予想を上回り、米連邦準備理事会(FRB)が利上げ時期を 早めるとの観測が広がったことが背景。 また中国の11月輸出の伸びが鈍化し、輸入が増加予想に反して減少したことも、域 内の通貨を圧迫した。 リンギ は原油価格の下落が続いていることを背景に、対ドルで一時0.9% 下落、2009年9月以来の低水準をつけた。原油安がマレーシアの経常収支と財政赤字 に悪影響を与える可能性が懸念されている。 ルピア は国内企業の年末のドル需要を受けて対ドルで一時0.6%下落し、 1ドル=1万2365ルピアと2008年11月以来の低水準をつけた。 タイバーツ は一時、心理的節目となる1ドル=33.00バーツを下回り、 今年1月以来の低水準をつけた。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.49 121.53 +0.03 Sing dlr 1.3225 1.3226 +0.01 Taiwan dlr 31.189 31.192 +0.01 Korean won 1117.00 1114.10 -0.26 Baht 33.08 32.89 -0.57 *Peso 44.54 44.54 +0.00 Rupiah 12353.00 12295.00 -0.47 Rupee 61.91 61.77 -0.23 Ringgit 3.5020 3.4710 -0.89 Yuan 6.1554 6.1502 -0.08 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.49 105.28 -13.35 Sing dlr 1.3225 1.2632 -4.48 Taiwan dlr 31.189 29.950 -3.97 Korean won 1117.00 1055.40 -5.51 Baht 33.08 32.86 -0.67 Peso 44.54 44.40 -0.33 Rupiah 12353.00 12160.00 -1.56 Rupee 61.91 61.80 -0.18 Ringgit 3.5020 3.2755 -6.47 Yuan 6.1554 6.0539 -1.65