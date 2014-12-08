中国・香港株式市場・大引け＝中国続伸、上海総合指数は2011年以来初の3000台

［上海 ８日 ロイター］ -
上海総合指数 前営業日比 売買代金概算
大引け 3020.2584 82.6111高 5929.4億元（上海Ａ株）
高値 3041.6570
安値 2879.8472
前場終値 2979.3078 41.6605高 3399.9億元（上海Ａ株）
寄り付き 2907.8153 29.8320安
前営業日終値 2937.6473 38.1909高 6385.8億元（上海Ａ株）
ハンセン指数
前場終値 24087.96 85.32高 574.3億香港ドル
寄り付き 24113.14 110.50高
前営業日終値 24002.64 170.08高 1477.6億香港ドル
中国株式市場は大幅続伸で終了した。上海総合指数は２０１１年以来初めて、心理的な節目である３０００を突破した。予想外に弱い内容となった貿易統計への反応は薄かった。
上海総合指数 は８２．６１１１ポイント（２．８１％）高の３０２０．２５８４。
大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は１２７．９９６ポイント（４．１０％）高の３２５２．８８１。
上海市場で取引が活発化した銘柄のうち、中国銀行 が０．５％安、中国農業銀行（ＡＢＣ） が１．５％高、中国民生銀行 が１．８％高。
深セン市場では、京東方科技（ＢＯＥテクノロジー） は６．７％高、家電大手のＴＣＬ集団 は５．７％高、中聯重科 は１０．１％高となった。
香港経由での上海株投資は、限度額の１３０億元に対して１６億８０００万元だった。
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