UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り格差6年ぶり水準に縮小、米利上げ観測で

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*28.50=2.9050% 10年債 米東部時間17時05分 99*29.50=2.2587% 5年債 米東部時間17時05分 99*06.75=1.6659% 2年債 米東部時間16時51分 99*23.75=0.6315% 8日の米金融・債券市場では、先週末の強い米雇用統計を受けて来年の利上げ観測が 高まり、イールドカーブのフラット化が進んだ。 5年物と30年物の米国債の利回り格差 は6年ぶりの水準となる12 4ベーシスポイント(bp)に縮小。1週間前は142bpだった。 とりわけ長期債がしっかりとなる一方、金利動向に敏感な短中期債は大きくアンダー パフォームした。 期間2年の金利先物は特に軟調となり、米2年債と比べてもアンダーパフォームした 。市場関係者によると、年末を控えたレポ市場の混乱回避に備え、投資家の間で先物を売 る動きが出た。 午後終盤の取引で、2年債 利回りは0.64%。オーバーナイトの取引で つけた3年半ぶりの高水準となる0.68%からは戻した。 3年債 利回りは1.06%、5年債 利回りは1.67%。それ ぞれオーバーナイトの取引でつけた3カ月ぶり高水準の1.11%、2カ月ぶり高水準の 1.73%からは低下した。 世界経済の減速懸念も、とりわけ長期債への逃避買いが膨らむ要因となった。 市場予想を下回る中国輸出の伸びや日本の国内総生産(GDP)下方修正で世界経済 の先行き不安が強まった。 また欧州中央銀行(ECB)理事会メンバーのノボトニー・オーストリア中銀総裁は この日、ユーロ圏経済が「大幅に」悪化しており、来年第1・四半期のインフレ率が鈍化 するとの見方を示した。 米財務省は9日に250億ドルの3年債入札を実施する。10日には210億ドルの 10年債リオープン(銘柄統合)、11日に130億ドルの30年債リオープンの入札も 行う。 Tボンド先物3月限 は1━1/32高の142─18/32。 Tノート先物3月限 は10/32高の126─7/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+1.00)