アジア通貨動向（9日）＝人民元が対ドルで大幅下落

[シンガポール 9日 ロイター] - アジア通貨市場は、人民元の下げが目立って いる。人民元は、1日としては2008年以来の大幅な下落になる見込み。一方、韓国ウ ォンなど、他のアジア通貨は上昇している。 人民元 は一時、1ドル=6.2000元を突破し、0.5%超下落した。 中国証券登記結算(CSDC)が前日、社債取引に関する規制を発表したことを受け 、中国国家開発銀行(CDB)の債券などがこの日大幅下落したことが、人民元を圧迫し ている。 一方、韓国ウォン は対ドルで上昇。円が反発したことから、当局がウォン の対円での上昇を抑制するために介入に動くとの懸念が後退したことが背景。 ウォンは前日、円に対して 6年ぶり高値となる9.1874ウォンをつけ たが、この日は9.2334ウォンに下落した。 台湾ドルは対米ドル で反発している。タイバーツ も国内投資家の買 い戻しで上昇している。 *0432GMT(日本時間午後1時32分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.28 120.69 +0.34 Sing dlr 1.3204 1.3193 -0.08 Taiwan dlr 31.221 31.285 +0.20 Korean won 1110.70 1117.70 +0.63 Baht 32.96 33.08 +0.35 Peso 44.61 44.54 -0.15 Rupiah 12348.00 12347.00 -0.01 Rupee 61.87 61.83 -0.06 Ringgit 3.4920 3.4950 +0.09 Yuan 6.1970 6.1727 -0.39 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.28 105.28 -12.48 Sing dlr 1.3204 1.2632 -4.33 Taiwan dlr 31.221 29.950 -4.07 Korean won 1110.70 1055.40 -4.98 Baht 32.96 32.86 -0.30 Peso 44.61 44.40 -0.47 Rupiah 12348.00 12160.00 -1.52 Rupee 61.87 61.80 -0.11 Ringgit 3.4920 3.2755 -6.20 Yuan 6.1970 6.0539 -2.31