10日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ 市場変更 ＩＢＪ が東証２部に ジャスダックから ●国内経済・指標関係 0850 10─12月法人企業景気予測調査 0850 １１月企業物価指数（日銀） - 1020 国庫短期証券の入札発行 - 1020 国庫短期証券の発行予定額等 - 1235 国庫短期証券の入札結果 - 1400 11月消費動向調査(内閣府） - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９日（火） 07:00 独貿易収支（連邦統計庁） Oct 07:45 仏貿易収支（税関） Oct 09:30 英鉱工業生産（国立統計局） Oct 12:30 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Nov 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米卸売在庫（商務省） Oct 15:00 米求人労働移動調査（労働省） Oct ◇イベント 18:00 米財務省３年債入札 １０日（水） ◇指標 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Nov 07:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Oct 09:30 英貿易収支（国立統計局） Oct 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 19:00 米財政収支（財務省） Nov 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間１１日） ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 ◇休場 タイ