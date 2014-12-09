米金融・債券市場＝逃避買いで価格上昇、世界成長懸念で株・原油安

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［ニューヨーク ９日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時20分 102*18.50=2.8710% １０年債 米東部時間16時19分 100*10.00=2.2147% ５年債 米東部時間16時20分 99*13.75=1.6198% ２年債 米東部時間16時11分 99*24.75=0.6157% ９日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。株価と原油価格が下落し、安全資産 としての米債の投資妙味が増す中、３０年債利回りは約２カ月ぶりの低水準をつけた。 ただ午後に入り、一部の投資家の間で利益確定売りが広がり、相場は上げを削った。 午後終盤の取引で、指標１０年債 は８／３２高、利回りは２．２３％。 ３０年債 は１５／３２高、利回りは２．８８％。 Ｔボンド先物３月限 は１９／３２高の１４３─０５／３２。 Ｔノート先物３月限 は１２／３２高の１２６─１９／３２。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (+0.25)
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