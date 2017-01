UPDATE 1-米金融・債券市場＝逃避買いで価格上昇、世界成長懸念で株・原油安

(内容を追加します。) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 102*20.00=2.8687% 10年債 米東部時間17時00分 100*10.50=2.2129% 5年債 米東部時間17時05分 99*14.25=1.6165% 2年債 米東部時間16時32分 99*24.75=0.6157% 9日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。株価と原油価格が下落し、安全資産 としての米債の投資妙味が増す中、30年債利回りは約2カ月ぶりの低水準をつけた。 ただ午後に入り、一部の投資家の間で利益確定売りが広がり、相場は上げを削った。 午後終盤の取引で、指標10年債 は8/32高、利回りは2.23%。 30年債 は15/32高、利回りは2.88%。 世界成長懸念が台頭する中、原油価格は5年ぶり安値をつけた。 欧州では、ギリシャの株価と債券価格が急落。サマラス政権が大統領選出の手続き前 倒しを決定したことで、同国の政局混迷への懸念が高まった。 中国が同国での社債取引に関する取締りを発表したことも、市場の動揺につながった 。 クレディ・スイスの金利ストラテジスト、イラ・ジャージー氏は「質への逃避」が優 勢となったと指摘した。 米財務省が同日実施した250億ドルの3年債入札では、最高落札利回りが1.06 6%となり、WI(発行前)取引の水準をわずかに下回った。 10日には210億ドルの10年債リオープン(銘柄統合)入札、11日には130 億ドルの30年債リオープンの入札が実施される。 好調な11月の米雇用統計が、米連邦準備理事会(FRB)が来年利上げを開始する との見方を支える中、イールドカーブは6年ぶりのフラットな水準近くにとどまった。 来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、低金利を「相当な期間」維持するとの 文言が変更されるかどうかが注目されている。 Tボンド先物3月限 は19/32高の143─05/32。 Tノート先物3月限 は12/32高の126─19/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (+0.25)