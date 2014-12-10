〔表〕きょうの投信設定（11日）＝8本

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【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ＳＢＩグローバル・ラップファンド（安定型）／（積極型） ＜愛称Ｍｙ─ラップ（安定型）＞／＜愛称：Ｍｙ─ラップ（積極型）＞ ＳＢＩアセットマネジメント 設定上限額：各３００億円 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券 三菱ＵＦＪ 優良日本株ファンド＜愛称：優くん（ユウクン）＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：ゆうちょ銀行 三菱ＵＦＪ 米国高格付債券ファンド ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） ＜愛称：ＵＳトップ ヘッジあり／なし＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：＜ヘッジあり＞９億９０００万円／＜ヘッジなし＞１０００万円 設定額：── 販売会社：ゆうちょ銀行 三菱ＵＦＪ 欧州債券ファンド ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：＜ヘッジあり＞９億９０００万円／＜ヘッジなし＞１０００万円 設定額：── 販売会社：ゆうちょ銀行 エマージング好配当株式オープン 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：ゆうちょ銀行
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