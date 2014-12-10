［１０日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Wednesday, 10 December, 2014---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札
◇休場 タイ
Thursday, 11 December, 2014---------------------------------------------- ●国内● 0850 10月第３次産業活動指数（経済産業省） - 1020 国庫短期証券の入札発行 - 1020 国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 流動性供給入札 - 1030 ２０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 - 1235 国庫短期証券の入札結果 - 1245 流動性供給入札結果 - 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - ●海外● ◇イベント （日本時間午前５時）ＮＺ中銀金融政策発表 08:30 スイス：中銀金利発表 13:00 ドラギＥＣＢ総裁がイタリア議会委員会で演説 16:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 ＥＣＢが第２回ＴＬＴＲＯ実施 フィリピン：中銀金利発表 韓国：中銀金利発表 Dec インドネシア：中銀金利発表 Dec ロシア：中銀金利発表 米資金循環統計 米暫定予算の期限 中国中央経済工作会議（最終日）
Friday, 12 December, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議はとりやめ - ●海外● ◇イベント 05:30 中国１─１１月不動産投資（国家統計局） ◇休場 メキシコ
◇決算予定 PETROBRAS 3RD QTR EARNINGS DEC. 12
Sunday, 14 December, 2014---------------------------------------------- ●国内● 衆院選
Monday, 15 December, 2014---------------------------------------------- ●国内● 1300 11月マンション発売 - Tuesday, 16 December, 2014---------------------------------------------- ●国内 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 １２月日銀短観物価見通し 1030 ５年利付国債の入札発行 - 1245 ５年利付国債の入札結果 - 1330 経済同友会代表幹事会見 - 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果 - ●海外● ◇イベント 00:15 デベル豪中銀総裁補が講演 00:30 豪中銀理事会議事録 07:00 英中銀金融安定報告書
Wednesday, 17 December, 2014---------------------------------------------- ●国内● 1020 国庫短期証券の入札発行 - 1235 国庫短期証券の入札結果 - ●海外● ◇イベント 09:30 英金融政策委員会の議事録 Dec 19:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 19:30 米ＦＲＢ議長が会見
◇決算予定 Q2 2015 FedEx Q2 2015 Oracle Corp
Thursday, 18 December, 2014---------------------------------------------- ●国内● All Day 日銀金融政策決定会合１日目 - 0850 ７─９月期資金循環統計（日銀） - 1020 国庫短期証券の入札発行 - 1030 ２０年利付国債の入札発行 - 1030 ２年利付国債（１月債）の発行予定額等 - 1235 国庫短期証券の入札結果 - 1245 ２０年利付国債の入札結果 - 1430 日商会頭定例会見 - 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - ●海外● ◇イベント 16:00 米財務省２年・５年・７年・変動利付２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 台湾：中銀金利発表 Q3
Friday, 19 December, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日銀金融政策決定会合２日目 - ●海外● ◇イベント 15:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ 17:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁がパネル討論会に参加
Monday, 22 December, 2014---------------------------------------------- ●国内● 1400 １２月金融経済月報（日銀） - 1530 経団連会長会見 - ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省２年債入札
Tuesday, 23 December, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 - ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省５年・変動利付２年債入札
Wednesday, 24 December, 2014---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札
◇休場 英、豪、フィリピン
Thursday, 25 December, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 黒田日銀総裁講演 - 0850 １１月企業向けサービス価格指数（日銀） - ●海外● ◇休場 米、英、香港、韓国、豪、シンガポール、クアラルンプール、インドネシア、インド、フィリピン Friday, 26 December, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 - ●海外● ◇休場 英、香港、豪、フィリピン
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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