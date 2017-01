アジア通貨動向（10日）＝上昇、円高が支援　中国経済めぐる懸念が重し

[シンガポール 10日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は円高進行を背景に 大半が上昇。ただ、中国経済のデフレリスクが高まったことを受け、上昇は限定的となっ ている。 中国国家統計局が発表した11月の消費者物価指数(CPI)は、2009年11月 以来5年ぶりの低い伸びとなった。中国経済の弱さがあらためて浮き彫りとなり、政策緩 和の余地も一段と広がりそうだ。 韓国ウォン は対ドルで一時、1ドル=1101.8ウォンと、11月28 以来の高値をつけた。円高進行を背景に、輸出競争力がそがれるとの懸念が後退した。ト レーダーらは為替当局の介入の可能性をめぐり警戒を続けている。ウォンは対円JPYKRW= Rで0.6%下落。 マレーシアリンギ は堅調。ドルの主要6通貨に対するドル指数 が下落 したことが背景。リンギは、原油安がマレーシアの経常収支と財政赤字に悪影響を与える 可能性が懸念されたことから、これまで下落していた。 *0410GMT(日本時間午後1時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.31 119.70 +0.33 Sing dlr 1.3156 1.3165 +0.07 Taiwan dlr 31.206 31.290 +0.27 Korean won 1104.00 1107.80 +0.34 *Baht 32.93 32.93 +0.00 Peso 44.55 44.53 -0.04 Rupiah 12339.00 12327.00 -0.10 Rupee 61.92 61.88 -0.06 Ringgit 3.4810 3.4830 +0.06 Yuan 6.1805 6.1855 +0.08 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.31 105.28 -11.76 Sing dlr 1.3156 1.2632 -3.98 Taiwan dlr 31.206 29.950 -4.02 Korean won 1104.00 1055.40 -4.40 Baht 32.93 32.86 -0.21 Peso 44.55 44.40 -0.35 Rupiah 12339.00 12160.00 -1.45 Rupee 61.92 61.80 -0.19 Ringgit 3.4810 3.2755 -5.90 Yuan 6.1805 6.0539 -2.05