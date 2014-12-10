中国・香港株式市場・大引け＝中国反発、銀行・不動産株が主導

［上海 １０日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け（暫定値）2940.0063 83.7375高 5344.4億元（上海Ａ株） 高値 2946.7074 安値 2807.6781 前場終値 2867.5511 11.2823高 3140.7億元（上海Ａ株） 寄り付き 2855.9398 0.3290安 前営業日終値 2856.2688 163.9896安 7925.7億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23446.43 39.40安 593.5億香港ドル 寄り付き 23442.69 43.14安 前営業日終値 23485.83 561.84安 1441.9億香港ドル 中国株式市場は、前日の急反落から反発して取引を終えた。銀行株、不動産株、小型 株が上昇を主導した。 暫定ベースで、上海総合指数 は８３．７３７５ポイント（２．９３％）高の ２９４０．００６３。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は１１４．６３３ポイ ント（３．６９％）高の３２２１．５４６。 滬深３００指数の銀行株指数 は約４％上昇。９日には９％急落し、１０ 日午前の取引でも下落していたが、終盤までに反発した。 滬深３００指数の不動産株指数 は４．５％上昇。 中国版ナスダックと呼ばれる深セン証券取引所の新興企業向け市場「創業板（チャイ ネクスト）」 は３．８％上昇した。 上海市場で最も取引を集めた銘柄では、中国銀行 が１．８％高。中国船 舶重工 は１０．０％高、中信証券（ＣＩＴＩＣ証券） は２．９％ 高だった。 深セン市場では、京東方科技（ＢＯＥテクノロジー） が３．３％高、長 江証券 が５．０％高、家電大手のＴＣＬ集団 が７．０％高となっ た。 香港経由での上海株投資 は、限度額の１３０億元に対して１９億４００ ０万元だった。