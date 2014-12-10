11日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Thursday, 11 December, 2014 0850 10月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 10月機械受注（内閣府） （ロイター予測：前月比-2.4％） - 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 国庫短期証券の入札発行 - 1020 国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 流動性供給入札 - 1030 ２０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 - 1235 国庫短期証券の入札結果 - 1245 流動性供給入札結果 - 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０日（水） ◇指標 07:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Oct 09:30 英貿易収支（国立統計局） Oct 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 19:00 米財政収支（財務省） Nov 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間１１日） ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 ◇休場 タイ １１日（木） ◇指標 00:30 豪雇用統計（連邦統計局） Nov 01:00 韓国：中銀金利発表 Dec 07:00 インドネシア：中銀金利発表 Dec 07:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Nov 07:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Nov 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:30 スイス：中銀金利発表 Q4 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 09:30 ロシア：中銀金利発表 Dec 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米輸出入物価（労働省） Nov 13:30 米小売売上高（商務省） Nov 13:30 カナダ新築住宅価格 Oct 15:00 米企業在庫（商務省） Oct ●海外● ◇イベント （日本時間午前５時）ＮＺ中銀金融政策発表 13:00 ドラギＥＣＢ総裁がイタリア議会委員会で演説 16:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 ＥＣＢが第２回ＴＬＴＲＯ実施 米資金循環統計 米暫定予算の期限 中国中央経済工作会議（最終日）（nL3N0TS14W）