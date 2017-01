UPDATE 2-米金融・債券市場＝価格上昇、逃避買いで10年債入札好調

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 103*08.00=2.8380% 10年債 米東部時間17時05分 100*22.00=2.1726% 5年債 米東部時間17時05分 99*21.75=1.5672% 2年債 米東部時間16時52分 99*27.50=0.5719% 10日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。リスク回避の動きが高まり、株・ 原油価格が下落するなか、同日実施された210億ドルの10年債リオープン(銘柄統合 )入札は旺盛な需要を集めた。 バンク・オブ・ノバスコシアの米債取引主任、チャールズ・コミンスキ氏は「債券相 場は引き続き堅調な展開となっている」とし、「米経済情勢よりも、世界的な状況が材料 視されている」と述べた。 米10年債リオープン入札では、最高落札利回りが2.214%と、2013年6月 以来の低水準となった。応札倍率も2013年3月以来の高水準となる2.97倍だった 。 取引終盤にかけ、米株式市場が売り込まれるなか、30年債 価格は1ポ イント超上昇した。 10年債 利回りは2.162%と、1週間半ぶりの低水準をつけた。 欧州市場では同日、指標ドイツ10年債 利回りは一時過去最低水準とな る0.672%をつけた。 11日には130億ドルの30年債リオープン入札が実施される。 低リスク・高利回りを求める動きから、長期債には引き続き強い引き合いが見られる 公算が大きい。 DAデイビッドソン、トレーディング部門バイスプレジデント、メリーアン・ハーリ ー氏は「良好なインフレ見通しに加え、他のソブリン債と比較した際の米債への需要が堅 調であることを踏まえ、(30年債)入札は好調になると見込んでいる」と述べた。 好調な11月の米雇用統計が引き続き、米連邦準備理事会(FRB)が来年利上げを 開始するとの見方を支える中、イールドカーブは6年ぶりのフラットな水準近辺にとどま った。 Tボンド先物3月限 は25/32高の143─30/32。 Tノート先物3月限 は16/32高の127─3/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (-3.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -4.25 (-1.00)