UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（11日）＝8本、72億5662万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ＳＢＩグローバル・ラップファンド（安定型）／（積極型） ＜愛称Ｍｙ─ラップ（安定型）＞／＜愛称：Ｍｙ─ラップ（積極型）＞ ＳＢＩアセットマネジメント 設定上限額：各３００億円 設定額：（安定型）１７億３５５４万円／（積極型）３５億１００８万円 販売会社：ＳＢＩ証券 三菱ＵＦＪ 優良日本株ファンド＜愛称：優くん（ユウクン）＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：ゆうちょ銀行 三菱ＵＦＪ 米国高格付債券ファンド ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） ＜愛称：ＵＳトップ ヘッジあり／なし＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：＜ヘッジあり＞９億９０００万円／＜ヘッジなし＞１０００万円 設定額：＜ヘッジあり＞９億９０００万円／＜ヘッジなし＞１０００万円 販売会社：ゆうちょ銀行 三菱ＵＦＪ 欧州債券ファンド ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：＜ヘッジあり＞９億９０００万円／＜ヘッジなし＞１０００万円 設定額：＜ヘッジあり＞９億９０００万円／＜ヘッジなし＞１０００万円 販売会社：ゆうちょ銀行 エマージング好配当株式オープン 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：ゆうちょ銀行