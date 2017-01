アジア通貨動向（11日）＝上昇、マレーシアリンギはＯＰＥＣ見通し受け下落

[シンガポール 11日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨は11日、年末を 控えた利食い売りでドルが幅広い通貨に対して下落する中、上昇している。半面、マレー シアリンギは石油輸出国機構(OPEC)が来年のOPEC産原油需要見通しを引き下げ たことを受けて下落した。 韓国ウォン は一時、0.6%高の1ドル=1095.5ウォンと、11月 17日以来約4週間ぶりの高値を付けた。対円 でも上昇した。 韓国銀行(中央銀行)の李柱烈(イ・ジュヨル)総裁は、国内企業は2000年以降 、価格以外の競争力を大きく改善させたとして、円安の韓国企業への深刻な影響は今のと ころみられないと述べた。ただ、日本の輸出企業が値下げなどで攻勢を強めれば不安材料 になると繰り返した。 韓国中銀の金利据え置き決定は予想通りだったため、市場では材料視されなかった。 トムソン・ロイターのデータによると、リンギ は年初来の対ドルの下落率が 6.1%で、最もパフォーマンスがすぐれないアジア新興国通貨となっている。 原油の純輸出国であるマレーシアでは、原油安が同国の経常黒字と財政赤字に及ぼす 潜在的影響が懸念されている。 一部アナリストからはリンギは売られ過ぎだとの指摘も出ているが、原油価格への懸 念を背景に短期的に反発は見込みづらい。 ANZは顧客向けノートの中で、2015年第1・四半期の見通しを1ドル=3.3 800リンギから3.5000リンギに修正した。来年末の目標3.4500リンギは据 え置いた。 日本時間午後2時22分時点では3.4880リンギ。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の外為アナリスト、Seungji Jeon氏は「アジア 通貨はドル安で比較的大きな恩恵を受けそうだ」と指摘。「ただ、ドル安は単なる利食い 売りにすぎない。中長期的なドル上昇基調は変わらないため、アジア通貨の上値は限られ そうだ」と述べた。 *0420GMT(日本時間午後1時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.98 117.82 -0.14 Sing dlr 1.3097 1.3110 +0.10 Taiwan dlr 31.197 31.260 +0.20 Korean won 1097.20 1102.20 +0.46 Baht 32.80 32.93 +0.40 Peso 44.59 44.66 +0.16 Rupiah 12338.00 12335.00 -0.02 Rupee 62.14 62.02 -0.19 Ringgit 3.4865 3.4785 -0.23 Yuan 6.1711 6.1768 +0.09 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.98 105.28 -10.77 Sing dlr 1.3097 1.2632 -3.55 Taiwan dlr 31.197 29.950 -4.00 Korean won 1097.20 1055.40 -3.81 Baht 32.80 32.86 +0.18 Peso 44.59 44.40 -0.44 Rupiah 12338.00 12160.00 -1.44 Rupee 62.14 61.80 -0.54 Ringgit 3.4865 3.2755 -6.05 Yuan 6.1711 6.0539 -1.90