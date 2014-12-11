12日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Friday, 12 December, 2014 閣議はとりやめ 1330 10月鉱工業生産確報（経産省） 1330 ダイハツ新型「ムーヴ」発表会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１日（木） ◇指標 07:00 インドネシア：中銀金利発表 Dec 07:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Nov 07:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Nov 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:30 スイス：中銀金利発表 Q4 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 09:30 ロシア：中銀金利発表 Dec 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米輸出入物価（労働省） Nov 13:30 米小売売上高（商務省） Nov 13:30 カナダ新築住宅価格 Oct 15:00 米企業在庫（商務省） Oct ◇イベント 13:00 ドラギＥＣＢ総裁がイタリア議会委員会で演説 16:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 ＥＣＢが第２回ＴＬＴＲＯ実施 米資金循環統計 米暫定予算の期限 中国中央経済工作会議（最終日） １２日（金） ◇指標 05:30 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Nov 07:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Nov 10:00 ユーロ圏雇用統計（統計局） Q3 10:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Oct 13:30 米卸売物価指数（労働省） Nov 14:55 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Dec ◇イベント 05:30 １─１１月中国不動産投資（国家統計局） ◇休場 メキシコ ◇決算予定 PETROBRAS 3RD QTR EARNINGS DEC. 12