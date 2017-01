[チューリヒ 11日 ロイター] - スイス国立銀行(中央銀行)が11日発表し た経済予測は以下の通り。 インフレ率は前年比の平均。国内総生産(GDP)は実質伸び率。 (単位:%、カッコ内は従来予測) 2014年 2015年 2016年 インフレ率 0.0 (0.1) -0.1 (0.2) 0.3 (0.5) GDP 1.5-2.0 (at only around 2.0 just below 1.5)