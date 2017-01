米金融・債券市場＝30年債価格上昇、好調な入札受け

[ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時08分 103*21.50=2.8175% 10年債 米東部時間16時08分 100*21.50=2.1743% 5年債 米東部時間16時08分 99*15.50=1.6084% 2年債 米東部時間15時55分 99*25.00=0.6120% 11日の米金融・債券市場では、30年債入札が堅調な需要を集めたことを受け、3 0年債価格が上昇した。 財務省がこの日に実施した29年11カ月債(リオ ープン=銘柄統合)入札では応 札倍率が2.76倍と、2013年1月以来の高水準となった。 BNPパリバ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は、「実 に好調な入札だった」とし、経済指標の内容がいかに力強くても30年債の動向にこれほ どの影響を及ぼすことはないとの見方を示した。 終盤の取引で30年債 は5/32高、利回りは2.83%で推移。30 年債と5年債の利回り格差は122ベーシスポイント(bp)に縮小した。 10年債 は4/32安、利回りは2.18%で推移している。 Tボンド先物3月限 は5/32高の144─3/32。 Tノート先物3月限 は7/32安の126─28/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (+0.50)