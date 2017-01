アジア通貨動向（12日）＝下落、インドネシアルピアが6年ぶり安値

[シンガポール 12日 ロイター] - 12日のアジア通貨市場では、インドネシ アルピア が6年ぶり安値を付け、新興国通貨の下げを主導した。堅調な米経済指 標でドル高となる中、週間ベースでも大半が引き続き下落する見通しだ。 国内企業による年末のドル需要を背景に、ルピアは一時0.8%安の1ドル=1万2 445ルピア。2008年11月以来の安値となった。国内のトレーダーは1万2400 ルピアを上抜けてルピア安が進むと、一斉にドル買いに走った。市場関係者によると、中 銀が安値近辺で介入したとみられ、ルピアは下げ幅を縮小した。 フィリピンペソ は、前日にムーディーズ・インベスターズ・サービスがフ ィリピンを格上げしたにもかかわらず下落。トレーダーによると、中銀がペソの下支えに 乗り出したとみられ、投資家の利食い売りを促したという。 現時点で週間ベースの値動きをみると、ルピアは1.2%安。インドルピー も株安と石油輸入業者によるドル需要を背景に1.2%下落。 マレーシアリンギ は0.7%安。純石油輸出国であるマレーシアは原油安の 影響を被る可能性があると懸念されている。 半面、韓国ウォン は、円相場が反発する中で1.1%高。シンガポールド ル が0.9%高。 タイバーツ は0.3%高。債券市場への資金流入に支えられた。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.56 118.65 +0.08 Sing dlr 1.3112 1.3130 +0.14 Taiwan dlr 31.300 31.262 -0.12 Korean won 1102.30 1100.90 -0.13 Baht 32.78 32.83 +0.14 Peso 44.59 44.48 -0.25 Rupiah 12442.00 12347.00 -0.76 Rupee 62.49 62.33 -0.26 Ringgit 3.4940 3.4890 -0.14 Yuan 6.1931 6.1886 -0.07 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.56 105.28 -11.21 Sing dlr 1.3112 1.2632 -3.66 Taiwan dlr 31.300 29.950 -4.31 Korean won 1102.30 1055.40 -4.25 Baht 32.78 32.86 +0.24 Peso 44.59 44.40 -0.44 Rupiah 12442.00 12160.00 -2.27 Rupee 62.49 61.80 -1.10 Ringgit 3.4940 3.2755 -6.25 Yuan 6.1931 6.0539 -2.25