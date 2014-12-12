15日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Monday, 15 December, 2014 0850 １２月日銀短観 1300 11月マンション発売 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２日（金） ◇指標 05:30 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Nov 07:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Nov 10:00 ユーロ圏雇用統計（統計局） Q3 10:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Oct 13:30 米卸売物価指数（労働省） Nov 14:55 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Dec １２月１５日（月） ◇指標 13:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Dec 14:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Nov 15:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Dec 21:00 対米証券投資（財務省） Oct