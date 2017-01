米金融・債券市場＝価格上昇、原油一段安でディスインフレ懸念台頭

[ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 105*08.50=2.7409% 10年債 米東部時間17時05分 101*15.50=2.0835% 5年債 米東部時間17時05分 99*30.00=1.5131% 2年債 米東部時間16時31分 99*29.25=0.5441% 12日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。原油先物が5年ぶり安値をつけ株 価が下落するなかディスインフレ懸念が広がり、安全資産とされる米債への買いを誘った 。 また、欧州の成長減速を背景に独連邦債や英国債利回りが過去最低水準を更新したこ とを受け、米債の相対的な投資妙味が高まった。 ED&Fマン・キャピタル・マーケッツの金利・クレジット取引主任トム・ディガロ マ氏は「原油先物の売りが債券価格を押し上げた」と述べた。 朝方発表された11月の卸売物価指数(PPI)は総合指数が下落したほか、それ以 外の品目でも伸びはみられず、インフレ圧力が弱まっている可能性を示した。 終盤、指標10年債 は16/32高、利回りは2.11%。 これに対し、独10年債 利回りは0.63%、英10年債 利 回りは1.81%。 米30年債 は1─6/32高、利回りは2.76%。 30年債と5年債 の利回り格差は120ベーシスポイント(bp)ま で縮小し、イールドカーブのフラット化が進んだ。 5年債と5年物インフレ指数連動債(TIPS)の利回り格差(ブレーク・イーブン ・インフレ率)は1.20%ポイントまで縮小し、2010年9月以来の低水準となった 。 来週16─17日には、米連邦公開市場委員会(FOMC)が開催される。 投資家の間では、米経済指標の改善を手掛かりに、米連邦準備理事会(FRB)が、 資産買い入れプログラム終了後も事実上のゼロ金利政策を「相当な期間(considerable t ime)」維持するとの文言を変更する可能性があるとの見方が高まっている。 Tボンド先物3月限 は1─3/32高の145─6/32。 Tノート先物3月限 は21.50/32高の127─17.5/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (-0.25)