UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越しは10月下旬以来の低水準

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(内容を追加しました) ［１２日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（１２月９日までの週）によると、主要６通貨（円、ユ ーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドル買い越し額は ４２１億９０００万ドルとなり、前週の４７３億８０００万ドルから５０億ドル以上減少 した。ドル買い越しは１０月下旬以来の低水準となったものの、１０週連続で４００億ド ルを上回っている。 円 09Dec2014 week Prior week Long 38,067 41,530 Short 142,203 152,690 Net -104,136 -111,160 ユーロ 09Dec2014 week Prior week Long 58,306 57,272 Short 195,218 216,551 Net -136,912 -159,279 ポンド 09Dec2014 week Prior week Long 37,695 38,556 Short 61,297 69,570 Net -23,602 -31,014 スイスフラン 09Dec2014 week Prior week Long 8,971 8,628 Short 31,068 31,550 Net -22,097 -22,922 カナダドル 09Dec2014 week Prior week Long 33,406 28,533 Short 47,768 46,922 Net -14,362 -18,389 豪ドル 09Dec2014 week Prior week Long 17,378 13,565 Short 62,391 54,675 Net -45,013 -41,110 メキシコペソ 09Dec2014 week Prior week Long 32,116 30,210 Short 80,710 73,214 Net -48,594 -43,004 ニュージーランドドル 09Dec2014 week Prior week Long 9,786 9,272 Short 12,081 10,952 Net -2,295 -1,680 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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