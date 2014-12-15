16日の国内・海外経済指標と行事予定

(予定を追加して再送します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 アトラ がマザーズに（公開価格740円） 新規上場 Ｕ─ＮＥＸＴ がマザーズに（公開価格3000円） 新規上場 マークラインズ がジャスダックに（公開価格1980円） 新規上場 メディカル・データ・ビジョン がマザーズに（公開価格5180円） 新規上場 ＳＦＰダイニング が東証２部に（公開価格1940円） 追加上場 菊水化学工業 が東証２部に（既上場は名証２部 0850 １２月日銀短観物価見通し 1000 閣議、閣議後会見 1020めど 政労使会議 1030 ５年利付国債の入札発行（財務省） 1035 １２月製造業ＰＭＩ速報（マークイット） 1245 ５年利付国債の入札結果（財務省） 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月１５日（月） ◇指標 13:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Dec 14:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Nov 15:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Dec 21:00 対米証券投資（財務省） Oct １２月１６日（火） ◇指標 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） Dec 02:00 対中国海外直接投資（商務省） Nov 08:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Dec 08:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Dec 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Dec 09:30 英消費者物価指数（国立統計局） Nov 09:30 英生産者物価指数（国立統計局） Nov 10:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Oct 10:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Dec 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:30 米住宅着工件数（商務省） Nov 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Dec 21:45 ＮＺ：経常収支 Q3 （現地時間１７日） ◇イベント 00:15 デベル豪中銀総裁補が講演 00:30 豪中銀理事会議事録 07:00 英中銀金融安定報告書 ◇休場 南アフリカ