野村ＯＦ ：14年10月期、1口当たり分配金10,579円、15年4月期予想9,500円

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［東京 １５日 ロイター］ - 2014年10月期（2014年5月1日 - 2014年10月31日） 注) カッコ内は前年比、△は赤字
14年10月期実績 14年4月期実績 15年4月期予想
営業収益（百万円） 13,105 12,260 12,959
(+6.9 %) (-1.0 %) (-1.1 %)
営業利益（百万円） 5,441 5,105 5,083
(+6.6 %) (-0.4 %) (-6.6 %)
経常利益（百万円） 3,942 3,630 3,540
(+8.6 %) (-0.2 %) (-10.2 %)
当期利益（百万円） 3,941 3,630 3,539
(+8.6 %) (-0.2 %) (-10.2 %)
１口当たり利益（円） 10,579 9,743 9,500
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