TABLE-Invesco Office J-Reit -8 MTH results

Dec 15 (Reuters) Invesco Office J-Reit, Inc. FINANCIAL HIGHLIGHTS (in billions of yen unless specified)
8 months and 5 days 6 months 6 months
ended Oct 31, 2014 ended Apr 30, 2014 to Apr 30, 2015
LATEST PRIOR COMPANY
RESULTS RESULTS FORECAST Revenues 1.91 3.05
(+59.3 pct ) Operating 959 mln 1.21
(+25.6 pct ) Recurring 436 mln 996 mln
(+128.3 pct ) Net 435 mln 994 mln
(+128.7 pct ) EPS 1,662 yen 2,299 yen Div 1,005 yen 2,298 yen
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