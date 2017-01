アジア通貨動向（15日）＝まちまち、インドネシアルピアは16年ぶり安値

[シンガポール 15日 ロイター] - 15日のアジア通貨は高安まちまち。イン ドネシアルピア が16年ぶり安値を付けた。企業による年末の米ドル需要に加え 、リスク志向の後退がルピアを圧迫。インドネシア国債を保有する海外投資家がルピア売 りを出した可能性も指摘されている。 米連邦準備理事会(FRB)による来年の利上げ開始を市場は意識しており、アジア 市場の他通貨と同様、ルピアはこの数週間で下落していた。 ロイターのデータによると、15日は1998年8月以来の安値である1ドル=1万 2695ルピアを付けた。 スタンダード・チャータード銀行(スタンチャート銀、シンガポール)のDivya Deve sh氏は「インドネシア国債には今年、大量の資金が流入した。一部で小規模な売りも見受 けられ、年末に向けて利益確定の動きが出ている可能性がある」と指摘した。 インドネシアの10年国債 は利回りは8.203%で、11.6ベーシ スポイント上昇した。このまま行けば、9月末以来の大幅な上昇となる見通し。 他通貨では、韓国ウォン とシンガポールドル が小幅高で推移した 一方、インドルピー などは下落した。 フィリピンペソ は対ドルで軟化したが、ムーディーズ・インベスターズ・ サービスによる格上げが引き続き支援材料となっており、下値は限定的。 *0733GMT(日本時間午後4時33分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.32 118.83 +0.43 Sing dlr 1.3114 1.3140 +0.20 Taiwan dlr 31.321 31.326 +0.02 Korean won 1098.42 1103.10 +0.43 Baht 32.78 32.78 +0.02 Peso 44.66 44.58 -0.18 Rupiah 12660.00 12455.00 -1.62 Rupee 62.70 62.28 -0.67 Ringgit 3.4950 3.4950 +0.00 Yuan 6.1876 6.1869 -0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.32 105.28 -11.03 Sing dlr 1.3114 1.2632 -3.68 Taiwan dlr 31.321 29.950 -4.38 Korean won 1098.42 1055.40 -3.92 Baht 32.78 32.86 +0.26 Peso 44.66 44.40 -0.59 Rupiah 12660.00 12160.00 -3.95 Rupee 62.70 61.80 -1.44 Ringgit 3.4950 3.2755 -6.28 Yuan 6.1876 6.0539 -2.16