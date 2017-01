UPDATE 2-米金融・債券市場＝30年債利回り低下、原油安受けたインフレ見通し低下で

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 105*07.50=2.7423% 10年債 米東部時間17時05分 101*06.50=2.1148% 5年債 米東部時間17時05分 99*21.50=1.5690% 2年債 米東部時間16時47分 99*27.00=0.5804% 15日の米金融・債券市場では、原油安を受け米インフレ見通しが低下したことで長 期債の投資妙味が増し、30年債利回りが低下した。 この日は石油輸出国機構(OPEC)が原油が供給過多になるとの懸念が出ているに もかかわらず、減産は行わない姿勢を表明。一時戻していた原油価格は再び下落した。 こうしたなか米国市場では株式から長期債への資金のシフトが加速。CRTキャピタ ル・グループのシニア国債ストラテジスト、イアン・リンゲン氏は、「エネルギー価格が 再び下落に転じたことで株式が売られ、国債が買われる動きが出た」としている。 米経済は底堅さを見せているものの、海外では成長が鈍化。一部市場では、米連邦準 備理事会(FRB)は16─17日の連邦公開市場委員会(FOMC)で、資産買い入れ プログラム終了後も事実上のゼロ金利政策を「相当な期間(considerable time)」維持 するとの文言を声明から削除しないとの見方も出ている。 終盤の取引で、30年債 利回りは1ベーシスポイント(bp)低下の2 .745%。一方、短・中期債の利回りは最大で5bp上昇。5年債 と30年 債との利回り格差は一時1.17%ポイントと、6年ぶりの水準に縮小した。10年債U S10YT=RR利回りは1.5bp上昇の2.120%。 この日はインフレ期待指標が低下した。普通国債とインフレ指数連動債(TIPS) の利回り格差であるブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)は、5年物が約4bp低 下し1.11%と、2010年9月以来の低水準となった。 Tボンド先物3月限 は3/32安の145─3/32。 Tノート先物3月限 は9.5/32安の127─8/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (unch)