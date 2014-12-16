17日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 エバラ食品工業 東証２部から 東証１部指定 デリカフーズ 東証２部から 新規上場 フルッタフルッタ がマザーズに（公開価格4290円） 新規上場 今村証券 がジャスダックに（公開価格1350円） 新規上場 竹本容器 が東証２部に（公開価格900円） 0850 １１月貿易統計（財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1300 資生堂 中期戦略発表 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月１６日（火） ◇指標 08:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Dec 08:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Dec 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Dec 09:30 英消費者物価指数（国立統計局） Nov 09:30 英生産者物価指数（国立統計局） Nov 10:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Oct 10:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Dec 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:30 米住宅着工件数（商務省） Nov 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Dec 21:45 ＮＺ：経常収支 Q3 ◇イベント 00:15 デベル豪中銀総裁補が講演 00:30 豪中銀理事会議事録 07:00 英中銀金融安定報告書 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 09:00 カーニー英中銀総裁、銀行ストレステストの結果と金融安定報告書について会見 10:45 カーニー英中銀総裁がイベントに出席 "Inspiring Women event" 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）（１７日まで） 米中合同商業貿易委員会（ＪＣＣＴ）（シカゴ、１８日まで） ◇休場 南アフリカ １２月１７日（水） ◇指標 00:30 シンガポール：非石油部門輸出 Nov 07:30 タイ：中銀金利発表 09:00 マレーシア：ＣＰＩ Nov 09:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Oct 09:30 英金融政策委員会の議事録 Dec 10:00 ユーロ圏労働コスト Q3 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Nov 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米経常収支（商務省） Q3 13:30 米消費者物価指数（労働省） Nov 21:45 ＮＺ：ＧＤＰ Q3 ◇イベント 09:30 英金融政策委員会の議事録 Dec 19:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 19:30 米ＦＲＢ議長が会見 ギリシャ大統領選（議会投票） タイ中銀金利発表 米中合同商業貿易委員会（ＪＣＣＴ）（シカゴ、１８日まで） ◇決算予定 Q2 2015 FedEx Q2 2015 Oracle Corp