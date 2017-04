アジア通貨動向（16日）＝ルピア持ち直す、ウォンは円に連れ高

[シンガポール 16日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、16年ぶり安 値を付けたインドネシアルピア が中央銀行の介入とショートカバーで持ち直した 。 16日序盤にルピアは1ドル=1万2930ルピアをつけ、1998年8月以来の安 値を付けた後、1万2670ルピアを回復した。 インドネシア中銀は、ボラティリティ抑制に向け国債・外為市場への介入姿勢を打ち 出した。 韓国ウォン は円高で地合いを強め、対ドルで5週間ぶりの高値に上昇。 原油安が進行し、円など安全への逃避買いを促した。 インドルピー は対ドルで1年1カ月ぶり安値をつけた後、輸出筋のドル売り で下げの一部を取り戻した。 銀行間でのドル売りでシンガポールドル は小幅上昇。 *0908GMT(日本時間午後6時08分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 116.60 117.81 +1.04 Sing dlr 1.3029 1.3130 +0.78 Taiwan dlr 31.291 31.342 +0.16 Korean won 1082.49 1099.10 +1.53 Baht 32.95 32.97 +0.08 Peso 44.72 44.67 -0.11 Rupiah 12670.00 12695.00 +0.20 Rupee 63.49 62.94 -0.87 Ringgit 3.4870 3.4965 +0.27 Yuan 6.1903 6.1912 +0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 116.60 105.28 -9.71 Sing dlr 1.3029 1.2632 -3.05 Taiwan dlr 31.291 29.950 -4.29 Korean won 1082.49 1055.40 -2.50 Baht 32.95 32.86 -0.26 Peso 44.72 44.40 -0.73 Rupiah 12670.00 12160.00 -4.03 Rupee 63.49 61.80 -2.66 Ringgit 3.4870 3.2755 -6.07 Yuan 6.1903 6.0539 -2.20