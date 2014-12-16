米金融・債券市場＝原油安めぐる不安で逃避買い、30年債利回り2年ぶり低水準

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［ニューヨーク １６日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間15時44分 106*17.00=2.6811% １０年債 米東部時間15時43分 101*24.50=2.0521% ５年債 米東部時間15時44分 99*29.50=1.5164% ２年債 米東部時間15時41分 99*28.50=0.5564% １６日の米金融・債券市場では、米国債利回りが総じて低下し、３０年債利回りはお よそ２年ぶりの水準をつけた。原油安が及ぼす世界経済への影響について懸念が強まり、 安全資産とされる米国債の投資妙味が高まった。 終盤の取引で、指標１０年債 利回りは４．５ベーシスポイント（ｂｐ） 低下の２．０７１％。一時は約２カ月ぶりの水準となる２．００９％に低下した。 ３０年債 利回りは２０１２年９月以来の低水準となる２．６７０％をつ けた。直近では４ｂｐ低下の２．７０２％。 Ｔボンド先物３月限 は２２／３２高の１４５─２５／３２。 Ｔノート先物３月限 は１２．５／３２高の１２７─２０．５／３２。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.25 (-0.50)
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