米金融・債券市場＝原油安めぐる不安で逃避買い、30年債利回り2年ぶり低水準

[ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時44分 106*17.00=2.6811% 10年債 米東部時間15時43分 101*24.50=2.0521% 5年債 米東部時間15時44分 99*29.50=1.5164% 2年債 米東部時間15時41分 99*28.50=0.5564% 16日の米金融・債券市場では、米国債利回りが総じて低下し、30年債利回りはお よそ2年ぶりの水準をつけた。原油安が及ぼす世界経済への影響について懸念が強まり、 安全資産とされる米国債の投資妙味が高まった。 終盤の取引で、指標10年債 利回りは4.5ベーシスポイント(bp) 低下の2.071%。一時は約2カ月ぶりの水準となる2.009%に低下した。 30年債 利回りは2012年9月以来の低水準となる2.670%をつ けた。直近では4bp低下の2.702%。 Tボンド先物3月限 は22/32高の145─25/32。 Tノート先物3月限 は12.5/32高の127─20.5/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.25 (-0.50)