UPDATE 2-米金融・債券市場＝原油安めぐる不安で逃避買い、30年債利回り2年ぶり低水準

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 106*11.00=2.6899% 10年債 米東部時間17時05分 101*22.00=2.0608% 5年債 米東部時間17時05分 99*29.25=1.5180% 2年債 米東部時間16時53分 99*28.50=0.5564% 16日の米金融・債券市場では、米国債利回りが総じて低下し、30年債利回りはお よそ2年ぶりの水準をつけた。原油安が及ぼす世界経済への影響について懸念が強まり、 安全資産とされる米国債の投資妙味が高まった。 この日は、ルーブル防衛に向けロシア中銀が650ベーシスポイント(bp)の緊急 利上げを実施したことに加え、ユーロ圏や中国の購買担当者景気指数(PMI)統計がさ えない内容となったことで当初から株安・債券高が加速。 その後は原油安が経済や米連邦準備理事会(FRB)の金融政策に対し、長期的にど のような影響を与えるのかをめぐり市場の思惑が交錯し、金融市場全体が不安定な値動き となった。 米原油先物1月限 は一時5年半ぶりの安値となる1バレル=53.60ドルま で売られたが、結局、5営業日ぶりに反発した。 だが最近の原油相場の急落を受け、FRBが2015年と見込まれる利上げを遅らせ るかどうかが市場関係者の当面の焦点となっている。 FRBは同日から2日間の日程で米連邦公開市場委員会(FOMC)を開始した。ア ナリストの多くは17日公表の声明で、事実上のゼロ金利を資産買い入れ終了後も「相当 な期間」維持するとした文言を削除すると見込んでいる。 終盤の取引で、指標10年債 利回りは4.5ベーシスポイント(bp) 低下の2.071%。一時は約2カ月ぶりの水準となる2.009%に低下した。 30年債 利回りは2012年9月以来の低水準となる2.670%をつ けた。 「原油相場が下げ止まるとの観測から株に安値拾いの買いが入った」(ソシエテ・ジ ェネラルの米国債トレーダー、ショーン・マーフィー氏)と見られ、株価が持ち直すと米 国債への逃避買いが一服する場面もあった。 だが引けにかけてダウ とS&P500 がマイナスに転じると、30年債 利回りは再び2年ぶりの水準に向かって低下。直近では6bp低下の2.685%をつけ た。 短中期債利回りは3━5bp低下した。 Tボンド先物3月限 は22/32高の145─25/32。 Tノート先物3月限 は12.5/32高の127─20.5/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.25 (-0.50)