18日の国内・海外経済指標と行事予定

(12月18日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 サンセイランディック 東証２部から 新規上場 アドベンチャー がマザーズに（公開価格2500円） 新規上場 大冷 が東証２部に（公開価格1800円） 新規上場 gumi が東証１部に（公開価格3300円） All Day 日銀金融政策決定会合（１日目） 0850 ７─９月期資金循環統計（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ２年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） 1230 ロイター12月国際投資戦略調査 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1300 情報通信審議会 1430 日商会頭定例会見 1500 全銀協会長会見 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月１７日（水） ◇指標 07:30 タイ：中銀金利発表 09:00 マレーシア：ＣＰＩ Nov 09:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Oct 10:00 ユーロ圏労働コスト Q3 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Nov 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米経常収支（商務省） Q3 13:30 米消費者物価指数（労働省） Nov 21:45 ＮＺ：ＧＤＰ Q3 ◇イベント 09:30 英金融政策委員会の議事録 Dec 19:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 19:30 米ＦＲＢ議長が会見 ギリシャ大統領選（議会投票） タイ中銀金利発表 米中合同商業貿易委員会（ＪＣＣＴ）（シカゴ、１８日まで） ◇決算予定 Q2 2015 FedEx Q2 2015 Oracle Corp １２月１８日（木） ◇指標 01:30 中国新築住宅価格 Nov 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Dec 09:00 台湾：中銀金利発表 Q4 09:30 英小売売上高（国立統計局） Nov 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Dec 14:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Dec 15:00 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Dec 15:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Nov ◇イベント 09:00 プーチン・ロシア大統領が会見 16:00 米財務省２年・５年・７年・変動利付２年債入札条件 16:00 イエレン米ＦＲＢ議長、金融安定監督評議会の会合に出席 18:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 台湾：中銀金利発表 Q3 米中合同商業貿易委員会（ＪＣＣＴ）（最終日） ＥＵ首脳会議（─１９日） ◇決算予定 18 Dec AMC Q2 2015 Nike Inc