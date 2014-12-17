［１７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Thursday, 18 December, 2014------------------------------------------------ ●日本● All Day 日銀金融政策決定会合（１日目） 0850 ７─９月期資金循環統計（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ２年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） 1230 12月国際投資戦略調査 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1300 情報通信審議会 「2020年代に向けた情報通信政策のあり方」答申予定
1430 日商会頭定例会見 1515 ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ●海外● ◇イベント 09:00 プーチン・ロシア大統領が会見 16:00 米財務省２年・５年・７年・変動利付２年債入札条件 16:00 イエレン米ＦＲＢ議長、金融安定監督評議会の会合に出席 18:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 台湾：中銀金利発表 Q3 米中合同商業貿易委員会（ＪＣＣＴ）（最終日） ＥＵ首脳会議（─１９日） ◇決算予定 18 Dec AMC Q2 2015 Nike Inc
Friday, 19 December, 2014------------------------------------------------ ●日本● Time Unknown 閣議、閣議後会見 All Day 日銀金融政策決定会合（２日目）
1430 電気事業連合会会長（関電社長）会見
●海外● ◇イベント 15:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ 17:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁がパネル討論会に参加 ＥＵ首脳会議（最終日） 大メコン圏首脳会議（バンコク）
Monday, 22 December, 2014------------------------------------------------ ●国内● 1400 １２月金融経済月報（日銀） 1400 ホンダ 新車「Ｎ―ＢＯＸ スラッシュ」発表会 1500 ニトリホールディングス ３─１１月期決算 1530 経団連会長会見 ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省２年債入札
Tuesday, 23 December, 2014------------------------------------------------ ●国内● Time Unknown 閣議、閣議後会見 ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省５年・変動利付２年債入札 Wednesday, 24 December, 2014------------------------------------------------ ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札
◇休場 英、フィリピン 米、豪州は半日取引 Thursday, 25 December, 2014------------------------------------------------
●国内● 0850 １１月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省）
1245ごろ 黒田日銀総裁講演（経団連会館） 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）
●海外● ◇休場 米、英、香港、韓国、豪、シンガポール、クアラルンプール、インドネシア、インド、フィリピン Friday, 26 December, 2014------------------------------------------------ ●国内● Time Unknown 閣議、閣議後会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額など（財務省）（１月６日入札予定分） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）（１月８日入札予定分） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）(１月９日入札予定分) 1030 １０年物価連動国債（１月債）の発行予定額等（財務省） 1030 １０年利付国債（１月債)の発行予定額等（財務省） 1600 高島屋 ３─１１月期決算
●海外● ◇休場 英、香港、豪、フィリピン Tuesday, 30 December, 2014------------------------------------------------ ●国内● Time Unknown 閣議、閣議後会見 Time Unknown １２月日銀当座預金増減要因と金融調節 ●海外● ◇休場 フィリピン
Wednesday, 31 December, 2014------------------------------------------------
●海外● ◇休場 タイ、韓国、インドネシア、豪、 Thursday, 01 January, 2015-------------------------------------------------- ●海外● ◇休場 米、英、独、仏、豪、中国、香港、シンガポール、マレーシア、タイ、韓国、台湾、インドネシア、フィリピン、ブラジル Friday, 02 January, 2015-------------------------------------------------- ●海外● ◇休場 中国、タイ、台湾、フィリピン
Tuesday, 06 January, 2015--------------------------------------------------
●国内● Time Unknown 閣議、閣議後会見 1400 経済３団体新年祝賀パーティーと記者会見 Thursday, 08 January, 2015-------------------------------------------------- ●国内● 1300 日銀生活意識アンケート日銀 生活意識アンケート Friday, 09 January, 2015-------------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議、閣議後会見 1400 １１月景気動向指数 1500 ファーストリテイリング ９─１１月期決算
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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