UPDATE 1-タイ中銀、政策金利を2.00％に据え置き　市場の予想通り

(内容を追加しました)

[バンコク 17日 ロイター] - タイ中央銀行は17日、政策金利を市場の予想通り2.0%に据え置いた。

金融政策決定委員会(MPC)による決定は5対2だった。

中銀は、現在の金利水準は依然として成長を支援していると指摘。インフレは当面、低水準にとどまるとの見通しを示した。

2007年以降の政策金利の推移: Dec. 17, 2014 2.00 Nov. 5, 2014 2.00 Sep. 17, 2014 2.00 Aug. 6, 2014 2.00 June 18, 2014 2.00 Apr. 23, 2014 2.00 Mar. 12, 2014 2.00 Jan. 22, 2014 2.25 Nov. 27, 2013 2.25 Oct. 16, 2013 2.50 Aug. 21, 2013 2.50 July 10, 2013 2.50 May 29, 2013 2.50 Apr. 3, 2013 2.75 Feb. 20, 2013 2.75 Jan. 9, 2013 2.75 Nov. 28, 2012 2.75 Oct. 17, 2012 2.75 Sep. 5, 2012 3.00 July 25, 2012 3.00 June 13, 2012 3.00 May 2, 2012 3.00 Mar. 21, 2012 3.00 Jan. 25, 2012 3.00 Nov. 30, 2011 3.25 Oct. 19, 2011 3.50 Aug. 24, 2011 3.50 July 13, 2011 3.25 June 1, 2011 3.00 Apr. 20, 2011 2.75 Mar. 9, 2011 2.50 Jan. 12, 2011 2.25 Dec. 1, 2010 2.00 Aug. 25, 2010 1.75 July 14, 2010 1.50 Apr. 8, 2009 1.25 Feb. 25, 2009 1.50 Jan. 14, 2009 2.00 Dec. 3, 2008 2.75 Aug. 27, 2008 3.75 July 16, 2008 3.50 July 18, 2007 3.25 May 23, 2007 3.50 Apr. 11, 2007 4.00 Feb. 28, 2007 4.50 Jan. 17, 2007 4.75