アジア通貨動向（17日）＝まちまち、引き続き慎重姿勢

[シンガポール 17日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は対ドルでまちまち の展開。原油安とロシア市場の動揺を受け引き続き慎重姿勢が目立っている。インドルピ ー は一時1年1カ月ぶりの安値を更新した。 豪コモンウエルス銀のアジア通貨ストラテジスト、アンディ・ジー氏は「嵐の前の静 けさのようだ」と指摘。リスク回避で全般にはドルが支持されているとの見方を示した。 インドネシアルピア は横ばい。市場は中銀が何らかの見解を示すのを待って いる。 韓国ウォン は下落。前半は上昇していたが、ドルが対円で安値から切り返 すと軟調に転じた。対円でのウォン高を抑制するため、当局がスムージングオペを実施し た可能性が一部で指摘された。 タイバーツは小幅上昇。中銀の金利据え置きには反応薄だった。 今夜の米連邦公開市場委員会(FOMC)に市場は注目している。 *0838GMT(日本時間午後5時38分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.28 116.40 -0.75 Sing dlr 1.3052 1.3032 -0.15 Taiwan dlr 31.350 31.327 -0.07 Korean won 1095.20 1086.70 -0.78 Baht 32.94 32.98 +0.12 Peso 44.72 44.71 -0.01 Rupiah 12665.00 12670.00 +0.04 Rupee 63.58 63.55 -0.05 Ringgit 3.4855 3.4885 +0.09 Yuan 6.1975 6.1903 -0.12 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.28 105.28 -10.24 Sing dlr 1.3052 1.2632 -3.22 Taiwan dlr 31.350 29.950 -4.47 Korean won 1095.20 1055.40 -3.63 Baht 32.94 32.86 -0.24 Peso 44.72 44.40 -0.72 Rupiah 12665.00 12160.00 -3.99 Rupee 63.58 61.80 -2.80 Ringgit 3.4855 3.2755 -6.02 Yuan 6.1975 6.0539 -2.32