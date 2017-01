米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＯＭＣ声明の文言修正受け

[ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時25分 105*23.00=2.7193% 10年債 米東部時間16時25分 101*02.50=2.1286% 5年債 米東部時間16時26分 99*16.50=1.6021% 2年債 米東部時間16時26分 99*25.00=0.6129% 17日の米金融・債券市場では、米連邦準備理事会(FRB)が連邦公開市場委員会 (FOMC)声明の文言を修正したこと受け、国債利回りが上昇した。 FRBはこの日まで2日間の日程で開いていたFOMC後に発表した声明で、現在の 評価に基づき、金融政策スタンスの正常化開始に向け「辛抱強く」あることができると表 明。ただ、これまでの声明にあった、事実上のゼロ金利を「相当な期間」維持するとの文 言と一致するものとの見方を示した。 事実上のゼロ金利政策については、FRBは2015年半ばごろに解除に動くとの予 想が出ていたが、原油価格の急落などを受け一部市場ではFRBは2015年遅くまで同 政策を維持する必要に迫られる可能性があるとの見方も台頭。 ただイエレンFRB議長はFOMC後の記者会見で、原油価格の下落は消費支出を押 し上げるため、差し引きではプラスの効果があると指摘し、原油安の影響はあまり重視し ていないことを示した。 イエレン議長の記者会見を受け、10年債 利回りは2.136%と、前 日終盤から6.5ベーシスポイント(bp)上昇。30年債 利回りは2.7 43%と、4.1bp上昇した。短・中期債利回りは4─7bpの上昇となっている。 Tボンド先物3月限 は1─2/32安の144─23/32。 Tノート先物3月限 は22/32安の126─30.5/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 15.75 (-2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -5.00 (-0.75)