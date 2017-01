〔表〕〔ロイター調査〕プライマリーディーラーの米利上げ予想

[ニューヨーク 17日 ロイター] - ロイターが17日の米連邦公開市場委員会(FOMC)終了 後にプライマリーディーラー(米公認政府証券ディーラー)を対象に実施した調査の結果は以下のとおり。 質問項目 (1)利上げ開始時期 (2)2015年に2回以上の利上げがあると考えるか。イエスならば何回だと予想するか。 (3)2015年末のFF金利水準 (4)2016年末のFF金利水準 (5)原油安が続けば利上げの妨げになると考えるか。 (6)米国債とMBSの償還元本再投資の停止時期 (1) (2) (3) (4) (5) (6) BAML* Barclays June 2015 Yes (3) 0.75-1.00 2.75-3.00 no Q1 2016 BMO June 2015 Yes (3) 0.75-1.00 2.00-2.25 depends Q1 2016 Bank of Nova Scotia April 2015 Yes (5) 1.25 2.50 maybe Q3 2015 (MBS) Q1 2016 (Tsys) BNP Paribas June 2015 Yes (3) 0.75-1.00 2.00 no Q1 2016 Cantor Fitzgerald June 2015 Yes (3) 1.00 2.00 no Q1 2016 (MBS) Q3 2016 (Tsys) Citigroup* Credit Suisse June 2015 Yes (4) 1.00-1.25 2.00-2.25 depends Q1 2016 (MBS) Daiwa June 2015 Yes (3) 0.75-1.00 2.50 depends Q1 2016 Deutsche Bank June 2015 yes (3) 1.00 2.50 depends Q4 2016 Goldman Sachs* HSBC Sept 2015 Yes (2) 0.50-0.75 1.25-1.50 - - Jefferies Dec 2015 No 0.25 2.25 depends Q4 2016 JPMorgan June 2015 Yes (3) 1.00 2.50 maybe Q1 2016 Mizuho 2016 No 0.00-0.25 1.25 yes Q1 2016 Morgan Stanley Jan 2016 No 0.125 2.125 yes Q2 2016 Nomura Sept 2015 Yes (2) 0.50-0.75 1.50-1.75 yes Q1 2016 (MBS) Q3 2016 (Tsys) RBC** June 2015 Yes (3) 1.00 3.00 no Q4 2015 RBS June 2015 Yes (3) 0.75-1.00 2.25-2.50 no - Societe Generale June 2015 Yes (3) 1.00 2.50 no - TD Securities Sept 2015 Yes (2) 0.75 1.75 no Q4 2015 UBS June 2015 Yes (5) 1.375 2.875 no - Median June 2015 Yes (3) 1.00 2.50 no Q1 2016 *は回答を拒否、もしくは時間内に回答を得られなかった。 **RBCは、FRBはFF金利ではなく、超過準備に対する金利をターゲットとする見通しだと指摘 。