〔情報ＢＯＸ〕第３次安倍内閣

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［東京 ２４日 ロイター］ - 第３次安倍内閣の顔ぶれは以下のとおり。
総理大臣 安倍晋三
副総理兼財務大臣 麻生太郎
（金融、デフレ脱却担当）
総務大臣 高市早苗
法務大臣 上川陽子
外務大臣 岸田文雄
文部科学大臣 下村博文
（教育再生、東京オリンピック・パラリンピック担当）
厚生労働大臣 塩崎恭久
農林水産大臣 西川公也
経済産業大臣 宮沢洋一
（原子力損害賠償・廃炉等支援機構、原子力経済被害、産業競争力担当）
国土交通大臣 太田昭宏（公明）
（水循環政策担当）
環境大臣、原子力防災担当 望月義夫
防衛大臣・安保法制担当 中谷元
官房長官、沖縄基地負担軽減担当 菅義偉
復興大臣 竹下亘
（福島原発事故再生総括担当）
国家公安委員長 山谷えり子
（拉致問題担当、海洋政策、領土問題、国土強靭化、防災担当）
沖縄・北方対策、科学技術政策担当 山口俊一
（宇宙政策、ＩＴ政策、再チャレンジ、消費者および食品安全、クールジャパン戦略担当）
女性活躍担当 有村治子
（行政改革、国家公務員制度、少子化、規制改革、男女共同参画担当）
経済再生担当 甘利明
（社会保障・税一体改革、経済財政政策担当）
地方創生担当 石破茂
（国家戦略特別区域）
(石田仁志)
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