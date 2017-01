アジア通貨動向（18日）＝ルピアとリンギが上昇、ウォンは下落

[シンガポール 18日 ロイター] - アジア通貨市場ではインドネシアルピア、 マレーシアリンギ、インドルピーがすべて上昇。米連邦準備理事会(FRB)が米経済に ついて楽観的な認識を示したことや、原油価格とロシア通貨のルーブルが持ち直したこと が背景。 一方で韓国ウォン は、米ドルが円や他の主要通貨に対して上昇したことを 背景に下落。 ルピア はアウトパフォーム。ロイターのデータによると、16日に1 6年ぶり安値をつけていた。ルピー も17日の1年1カ月ぶり安値から反発した 。 リンギ は2週間ぶり高値となる1ドル=3.4670リンギをつけた。先週 は5年ぶり安値の3.5040リンギをつけていた。 三井住友銀行(シンガポール)シニア世界市場アナリストの岡川聡氏は、市場心理の 改善は原油安とルーブル安の一服によるものが大きいと述べた。ただ、下落一服が一時的 である可能性を指摘した。 *0527GMT(日本時間午後2時27分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.43 118.65 +0.19 Sing dlr 1.3117 1.3110 -0.05 Taiwan dlr 31.400 31.357 -0.14 Korean won 1101.70 1094.90 -0.62 Baht 32.90 32.95 +0.14 Peso 44.71 44.72 +0.01 Rupiah 12550.00 12655.00 +0.84 Rupee 63.33 63.63 +0.47 Ringgit 3.4735 3.4865 +0.37 Yuan 6.2117 6.1975 -0.23 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.43 105.28 -11.11 Sing dlr 1.3117 1.2632 -3.70 Taiwan dlr 31.400 29.950 -4.62 Korean won 1101.70 1055.40 -4.20 Baht 32.90 32.86 -0.13 Peso 44.71 44.40 -0.70 Rupiah 12550.00 12160.00 -3.11 Rupee 63.33 61.80 -2.42 Ringgit 3.4735 3.2755 -5.70 Yuan 6.2117 6.0539 -2.54