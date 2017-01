米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＯＭＣ受けた株高受け

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時08分 103*21.00=2.8182% 10年債 米東部時間16時08分 100*12.00=2.2075% 5年債 米東部時間16時09分 99*07.00=1.6651% 2年債 米東部時間15時52分 99*23.50=0.6374% 18日の米金融・債券市場では、株価上昇を受け国債利回りが上昇した。米連邦準備 理事会(FRB)が前日まで開いた連邦公開市場委員会(FOMC)で、2015年に利 上げに踏み切る可能性があるものの利上げペースは緩やかになるとの見方を示唆したこと で、米株価が上昇。こうしたなか債券が売られる展開となった。 FRBは今回のFOMC声明で、事実上のゼロ金利を「相当な期間」維持するとして いた文言を修正し、利上げ決定には「忍耐強い」アプローチが必要との表現を採用。 これについてUSバンク・ウエルスマネジメントのシニア債券ストラテジスト、ダン ・ヘックマン氏は、「FRBは、特に株式市場が安心感を覚えるようなソフトな文言を使 った」と述べた。 労働省が朝方発表した12月13日までの新規失業保険週間申請件数は28万900 0件と、前週から6000件減少。 一方、フィラデルフィア地区連銀が発表した12月の製造業業況指数は24.5と前 月の40.8から低下、マークイット発表の12月のサービス部門購買担当者景気指数( PMI)速報値は53.6と、2月以来の低水準となるなど、この日発表の米経済指標は 強弱混交だった。 ただアナリストの間では、FRBが事実上のゼロ金利政策を解除しても米経済は20 15年は2.5─3.0%の成長を達成するに十分な勢いがあるとの見方も出ている。 終盤の取引で10年債 利回りは2.209%と、前日終盤から6ベーシ スポイント(bp)上昇。 2年債 と10年債との利回り格差は16日に1年7カ月ぶりの低水準とな る1.51%ポイントに縮小したが、17日は1.54%ポイントに拡大。この日は1. 57%ポイントと、さらに拡大した。 Tボンド先物3月限 は31/32安の143─24/32。 Tノート先物3月限 は15/32安の126─15.5/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -4.75 (+0.50)